Simeone richiede Amrabat e Berta approva. Il giocatore vuole la Spagna

Nel giorno in cui emerge la notizia che Sofyan Amrabat ha lasciato il ritiro del Marocco per occuparsi delle proprie vicende di mercato, ecco che in Spagna, El Mundo Deportivo conferma sostanzialmente quanto già scritto da Fiorentinanews.com nelle ultime ore. Vale a dire che il centrocampista della Fiorentina è fortemente nel mirino dell’Atletico Madrid.

Il club biancorosso, si legge, ha fatto dell’acquisizione del nazionale marocchino una priorità per questo mercato. È la richiesta del tecnico Diego Simeone, avvalorata dal direttore sportivo, Andrea Berta e la società sta lavorando per accoglierla.

Non solo, la fonte citata scrive anche che la posizione del giocatore è chiara: vuole giocare in Spagna la prossima stagione.