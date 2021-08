Simeone saluta i tifosi del Cagliari: “Grazie per i messaggi di affetto”. Ora un’altra chance di riscatto per l’ex Fiorentina

Tramite una storia su Instagram l’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, appena passato dal Cagliari al Verona, ha salutato i tifosi sardi: “Grazie per i tanti messaggi e auguri! Non ho potuto rispondere a tutti ma vi ho letto e vi ringrazio molto. Grazie anche ai tifosi del Cagliari per il grande affetto, buna fortuna per questa stagione”.

Comincia dunque una nuova avventura per il Cholito, che dopo i due anni alla Fiorentina non è riuscito a essere totale protagonista in quel di Cagliari. Vedremo se ci riuscirà con la maglia dell’Hellas Verona.