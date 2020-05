Simeone: “Sono venuto al Cagliari per cercare continuità. Ricominciare solo quando il rischio è zero”

A ESPN ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, parlando anche dei motivi per i quali ha lasciato la maglia viola per approdare al Cagliari. Queste le parole del Cholito: “Qui a Cagliari cercavo la continuità. i primi sei mesi in Sardegna sono stati incredibili per me e per tutta la squadra, poi abbiamo perso un po’ di punti per strada. Do tutto per questa maglia, nella speranza di poter essere convocato nella nazionale argentina. Ricominciare a giocare? Si ma solo quando il rischio di contagio è zero. Capisco la perdita economica, ma la salute al primo posto”.