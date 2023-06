C’è mercato per Krastev: sondaggi dalla Spagna, ma piace anche ad un club di Serie A

Si muove il mercato anche per il difensore della Fiorentina Primavera Dimo Krastev. Secondo quanto riferito dal sito sportivo bulgaro Top Sport il giocatore classe 2003, convocato in stagione anche in prima squadra dal tecnico viola Vincenzo Italiano, sarebbe nel mirino del Villareal B, club di terza serie spagnola.

Nello specifico la società iberica avrebbe fatto un sondaggio per il difensore bulgaro, ma su di lui sembrano esserci anche i danesi dell’Aarhus. In Italia invece Krastev piace sia a club di Serie A, come la Salernitana, che di Serie C con il Catanzaro in primis.