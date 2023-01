Sirigu al posto di Gollini? Un’idea sensata fino a un certo punto, in linea con il mancato acquisto di Vicario l’estate scorsa

Quella di uno scambio tra Gollini e Sirigu è un’ipotesi che sta prendendo sempre più quota in queste ore. Considerando che l’ex Tottenham è ormai fuori dai piani di Italiano, la Fiorentina si assicurerebbe un portiere certamente esperto per coprire le spalle a Terracciano… oppure per sostituirlo? Perché è questo, di fatto, il dilemma su cui i tifosi viola si stanno interrogando. Perché mai Sirigu dovrebbe venire a Firenze con lo stesso ruolo che ha a Napoli, dove però partecipa alla Champions League e potrebbe vincere lo Scudetto?

Un po’ perché la Fiorentina non ha alcuna necessità di prendere un nuovo titolare adesso e un po’ perché Italiano ha già dimostrato di stravedere per Terracciano, le possibilità che Sirigu possa venire a fare il titolare sono molto risicate. Aggiungiamo che, per quanto in passato sia stato un portiere di altissimo livello, Sirigu ormai si avvia alla fine della sua carriera. Già negli ultimi tempi al Genoa aveva dimostrato di non essere più quello di una volta e sei mesi di panchina al Napoli di certo non lo avranno aiutato.

Diciamo in definitiva che Sirigu potrebbe rappresentare una sicurezza in caso di forfeit di Terracciano, ma il senso di questa operazione finirebbe qui. Più logico forse sarebbe fermare già adesso un portiere di prospettiva per l’anno prossimo, ma se la Fiorentina avesse voluto farlo avrebbe preso Vicario l’estate scorsa.