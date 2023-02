Arrivano novità dall’allenamento che la Fiorentina ha svolto questo pomeriggio in vista della partita contro il Braga. Terracciano ha svolto un allenamento in palestra e contro i portoghesi potrebbe essere l’occasione giusta per vedere Sirigu tra i pali della porta viola. A centrocampo sono in due a sperare in una maglia da titolare: Castrovilli e Bianco.

Per quanto riguarda la difesa, a destra si rivedrà dal 1′ minuto Dodo, visto che Venuti è squalificato. A riportare la notizia è Radio Bruno.