Sisal: Scamacca, Lucca e Berardi i più quotati per il post-Vlahovic

Una cosa è certa della vicenda Vlahovic: dopo il mancato rinnovo, il Serbo non rinnoverà. Ed ecco che le agenzie di scommesse vanno a caccia del sostituto: Sisal Matchpoint e i suoi esperti scommettono sul talentuoso neroverde Gianluca Scamacca, quotato a 2,75. A seguire abbiamo il giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, proposto a 5, e un altro calciatore del Sassuolo, Domenico Berardi, già oggetto di desiderio della dirigenza gigliata in estate e voglioso di approdare in riva d’Arno.