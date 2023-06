Situazione diritti tv in Serie A: ancora nulla di fatto e offerte troppo basse. Ma la suddivisione delle partite è destinata a essere simile all’attuale

I diritti tv in Serie A sono un tema molto acceso di questi ultimi giorni. Si sta svolgendo l’assemblea di Lega e si è da poco conclusa la parte relativa proprio ai diritti tv, che come prevedibile si è rivelata un nulla di fatto come primo round.

Sky e DAZN sembrano voler riproporre un’alternanza molto simile a quella attuale (3 partite su 10 a giornata trasmesse anche su Sky). Per ora, le offerte sono state reputate troppo basse da Casini e De Siervo. A breve inizieranno le trattative private, destinate solo a chi ha offerto; oltre alle due citate, ci prova anche Mediaset per trasmettere una gara in chiaro.