Sivasspor-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Sivasspor-Fiorentina

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral.

Dopo il successo del Franchi di giovedì scorso per 1-0, la Fiorentina oggi è di scena in Turchia contro il Sivasspor con l’obiettivo di ottenere il passaggio del turno in Conference League. La squadra di Italiano parte da un vantaggio di un gol, grazie alla rete siglata da Barak, ma non potrà abbassare la guardia.

Servirà portare a casa almeno un pareggio per qualificarsi ai Quarti di Finale, un’opportunità da sfruttare per proseguire la corsa europea. Alle ore 18:45 arriverà il fischio d’inizio dell’arbitro montenegrino Dabanovic, col tedesco Osmers al VAR. Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta seguitissima diretta testuale della sfida. Nel post partita ci sarà poi spazio per i vostri commenti e per le parole dei protagonisti, oltre che ovviamente alle nostre pagelle.

