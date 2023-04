Skoras: “Sfide come quelle contro la Fiorentina sono una motivazione per noi. Siamo affamati di successo in Conference”

L’esterno 23enne del Lech Poznan Michal Skoras ha parlato ai canali ufficiali del club polacco anche della prossima sfida di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Arriveremo alla partita contro i viola carichi. Tali sfide, come quello contro un forte club italiano, o ancora prima con il Villarreal, sono un’ulteriore motivazione per noi per essere all’altezza dei migliori.

Abbiamo fatto molta strada nella Conference League, ma siamo ancora affamati di ulteriori successi in questa competizione. Anche giovedì andremo in campo e faremo vedere quanto valiamo”