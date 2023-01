Skriniar dice ufficialmente addio all’Inter. Nerazzurri pronti a riprendere i discorsi per un perno della difesa viola

Sembrano ormai confermati i rumors che vorrebbero il difensore dell’Inter Milan Skriniar lontano dai nerazzuri per la prossima stagione. Il centrale slovacco avrebbe infatti affermato di avere un’intesa di massima per trasferirsi a giugno al PSG, come riferito da FcInter1908: “Se ho firmato col PSG? Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club“.

I nerazzurri dovranno quindi fin da ora mettersi sulle tracce di un nuovo centrale di difesa. Ed ecco che intorno all’ambiente nerazzurro sembra stia tornando di moda il nome del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, giocatore che piace ormai da tempo al ds Piero Ausilio. Resta da capire quali siano le condizioni economiche per una prossima eventuale trattativa.