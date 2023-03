Skriniar, niente rientro con la Fiorentina: “Ho iniziato oggi un nuovo ciclo di cure”

Sono diversi gli acciaccati in casa Inter, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Se gli infortuni rimediati in Nazionale da Dzeko e Barella non sembrano troppo preoccupanti, decisamente diversa è invece la situazione di Milan Skriniar. Fuori ormai da quattro giornate, il difensore sperava di poter rientrare subito dopo la pausa per le Nazionali e invece non sarà così.

A chiarirlo lo stesso Skriniar, che sui social ha scritto: “Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell’Inter e dei suoi specialisti esterni. L’Inter mi ha sottoposto ieri a ulteriore visita specialistica, che ha confermato la diagnosi, e quindi già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società”.

Anche un modo per allontanare le malelingue secondo cui il difensore, promesso sposo del Psg, non stesse propriamente forzando la mano per tornare a disposizione di Inzaghi.