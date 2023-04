Sliding doors Cabral: Quello scambio invitante che è stato evitato

Ci ha messo esattamente un anno a carburare, ma adesso Arthur Cabral sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi: la Fiorentina si gode quello che si può finalmente definire un bomber dopo la ferita inflitta dalla partenza di Vlahovic nel gennaio del 2022, direzione Juventus.

E dire che, quando ancora Cabral era nel tunnel, come ricorda Calciomercato.com, la Fiorentina ha avuto un’idea che poteva sembrare geniale: scambio di prestiti con Arnautovic del Bologna, per avere un bomber esperto che stava andando fortissimo nonostante qualche acciacco. Parliamo di novembre. Dai rossoblù, però, è arrivato un no perentorio, ancora prima di poter avviare qualsiasi trattativa in seguito, nelle settimane preposte. Col senno di poi, visto che Arnautovic sta avendo grossissime difficoltà tra infortuni e un rapporto complicato con Thiago Motta, alla Fiorentina è andata di lusso.