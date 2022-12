Sliding doors in mediana

A subire i maggiori cambiamenti potrebbe essere il centrocampo, con i nomi di Maleh, Zurkowski, Duncan e Bianco in uscita. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il marocchino e il polacco sembrano però i più sicuri nell’essere in procinto di salutare Firenze.

Per Maleh la soluzione Lecce potrebbe essere più di una semplice idea mentre è ancora da districare la situazione legata al polacco. Zurkowski spinge per tornare a Empoli, con un atteggiamento che però difficilmente troverà accoglimento da parte della dirigenza di Commisso.