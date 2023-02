Slitta l’inaugurazione del Viola Park, Commisso furioso: spesi 50 milioni più del previsto

Sulle pagine de La Repubblica Firenze, si legge un approfondimento sul Viola Park e sul ritardo dei lavori che sta posticipando sempre di più la presentazione del uovo centro sportivo della Fiorentina. Prima agosto 2022, poi marzo 2023. Oggi si parla di aprile-maggio, ma le certezze sembrano essere ben poche.

Il tutto ha fatto accrescere l’ira del presidente viola Rocco Commisso, deluso dall’andamento del suo investimento. Il tempo ha fatto crescere anche i prezzi sulle materie prime a causa della guerra in Ucraina e il numero uno viola ha dovuto sborsare 50 milioni più del previsto (da 60 mln a più di 110). Dopo la vicenda stadio, conclusasi come noto per la società viola, adesso anche il centro sportivo è al centro di una vicenda che tutti sperano si possa risolvere il prima possibile.