Slittano le visite mediche di Gollini con il Napoli, ma l’affare non è a rischio

Manca davvero poco all’approdo di Pierluigi Gollini al Napoli. Tra i passaggi ancora mancanti, le visite mediche. Secondo le prime notizie, i test del portiere di proprietà dell’Atalanta si sarebbero dovuti svolgere nella giornata di oggi. Tuttomercartoweb.com, invece, riporta come le visite potrebbero slittare a mercoledì, per poi essere a disposizione per il match contro la Roma.

Nell’affare arriverà Sirigu a Firenze, ma anche lui, prima dell’ufficialità, dovrà affrontare i test di rito.