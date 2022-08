Smal è sicuro: “Giochiamo in casa, con i nostri tifosi: speriamo in un arbitro migliore e sono convinto che vinceremo”

Il terzino del Twente Gijs Smal ha parlato al sito tubantia.nl, intervenendo sulla partita di stasera e su quella già giocata a Firenze contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “A Firenze ho toccato due palloni prima dell’intervallo. Sono stati commessi così tanti errori tecnici che come squadra non abbiamo mai fatto il nostro gioco. Abbiamo appena sparato le palle in avanti e sono tornate indietro altrettanto rapidamente. Sembrava che fossimo molto tesi, non era affatto necessario. Sappiamo gli uni gli altri quali sono le nostre qualità. All’intervallo era il momento di calmarsi e discutere tutto tra di noi. Nella seconda metà abbiamo visto quanto sia importante essere calmi”.