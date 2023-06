Šmicer: “Mi piace la Fiorentina, è in un ottimo momento. La Conference League ha aiutato la Viola a trovare la giusta confidenza”

In vista di Fiorentina-West Ham, finale di Conference League, ha parlato anche un ‘padrone di casa’ d’eccezione come Vladimír Šmicer, ex calciatore dello Slavia Praga e leggenda del calcio ceco. Ecco le sue parole sulla squadra viola, rilasciate al sito della UEFA: “Mi piace la Fiorentina, è in un ottimo momento di forma e si vede. La Conference League li ha aiutati a trovare la giusta confidenza, sono cresciuti molto durante il loro percorso e hanno reso la competizione ottima per loro”.

Sul West Ham: “Li ho seguiti da vicino, perché hanno giocatori cechi forti come Coufal e Souček, che conosce molto bene questo stadio. Penso che per lui, la motivazione sia al massimo per domani”.