Sogliano: “La Fiorentina ha voluto dimostrare a Barak che lo voleva fortemente. A noi andava bene anticipare l’operazione economica, con un piccolo vantaggio per la Viola”

La Fiorentina ha riscattato anticipatamente il centrocampista ceco Antonin Barak, ormai ex Hellas Verona. Per chiarire come mai l’operazione si sia conclusa prima del previsto, ovvero la fine della stagione corrente, il direttore sportivo gialloblù Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa: “Al Verona stava bene anticipare per fare un’operazione economica in questa sessione di mercato”.

E aggiunge: “La Fiorentina ha voluto dimostrare al giocatore che voleva riscattarlo fortemente e subito. Sì, hanno avuto un vantaggio economico, ma tengo a precisare una cosa importante: si trattava di diritto di riscatto, non di obbligo. Esisteva, dunque, il rischio che non venisse riscattato“.