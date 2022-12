Solo cifre fuori mercato possono tentare la Fiorentina e scalfire un’incedibilità di fondo

La Fiorentina è entusiasta delle prestazioni al Mondiale messe in mostra da Sofyan Amrabat. Il club viola lo attende a Firenze per la ripresa degli allenamenti nel nuovo anno, ovvero il primo gennaio nel pomeriggio. Difficile che possa poi essere titolare già contro il Monza il 4 gennaio, probabile invece che possa esserci il 7 contro il Sassuolo.

Su La Gazzetta dello Sport di oggi sul nazionale marocchino si legge che il suo contratto con la società di Commisso è ancora lungo e che è stato un investimento forte. Pagato 20 milioni di euro (21,8 con i bonus), ora è ritenuto incedibile. Eventuali cifre fuori mercato possono al giorno d’oggi cambiare qualsiasi prospettiva, ma serviranno almeno 40-45 milioni per provare a tentare la Viola, che considera Amrabat tassello fondamentale per la rimonta in campionato oltre alla voglia di ben figurare nelle Coppe.