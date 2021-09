Solo Lewandowski, Messi e Haaland meglio di Vlahovic nel 2021

Una statistica impressionante quella riportata dal profilo Twitter OptaPaolo riguardo ai gol segnati da Dusan Vlahovic nell’anno solare 2021. L’attaccante della Fiorentina con la doppietta di ieri sera ha raggiunto quota 20 gol da inizio anno. Meglio di lui nei cinque maggiori campionati europei hanno fatto soltanto Lewandowski (30 gol), Messi (23 gol) e Haaland (22 gol).

20 – Dusan Vlahovic has scored 20 goals in Serie A in 2021 calendar year: in this period, only Lewandowski (30), Messi (23) and Haaland (22) have had more goals in the Top-5 European Leagues. Bomber.#SerieA #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/oX36dnped6

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 11, 2021