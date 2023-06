Solo Nico meglio di Saponara in zona gol mentre l’argentino usa la testa più degli altri. Stakanovista Ikoné, Sottil quando ce la metti dentro? Un reparto tutto da valutare

Ossessione della scorsa ma anche dell’attuale stagione di Vincenzo Italiano è il reparto degli esterni offensivi. Attaccanti veri e propri, come pretende che siano considerati il tecnico viola. E allora diamo un’occhiata ai numeri dei vari interpreti: in stagione la produzione di reti è circa raddoppiata rispetto alla scorsa, con una crescita dai 17 della 21/22 ai 32 attuali, con 15 partite (più la finale di Conference) in più.

Il più prolifico resta Nico Gonzalez con 14, una rete ogni 183 minuti per lui e subito dietro, forse a sorpresa, c’è proprio Riccardo Saponara: 6 reti, una ogni 291 minuti. Molto meno efficienti invece Kouame, Sottil e Ikoné, che è il più schierato da Italiano: per il francese oltre 3000 minuti stagionali, con 6 gol.

Curioso anche il dato dei gol di Nico che, al netto dei rigori, ha segnato lo stesso numeri di reti di testa e di piede: una dote quella aerea davvero inusuale per un esterno. Da migliorare invece lo score di Sottil che ha trovato una sola rete in stagione, quella decisiva con il Lech Poznan: il classe ’99 però ha saltato ben il 42% delle gare per infortunio. Tutti dati su cui si rifletterà per decidere a chi affidare le maglie in questi ruoli dalla prossima stagione, quando ci sarà un Brekalo pronto a partire dal ritiro, insieme a Sabiri.