Solo spezzoni di partita per Benassi all’Empoli. Andreazzoli: “E’ indietro sul piano atletico, ma lo aspetteremo quanto serve”

Continua a trovare poco spazio Marco Benassi, giocatore della Fiorentina in prestito all’Empoli. Il centrocampista ha cambiato aria per provare a guadagnarsi quel minutaggio che in maglia viola non poteva avere, ma per adesso ha potuto disputare solo spezzoni di partita.

A testimoniarlo, pur con ottimismo, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli: “Sapevamo che era indietro sotto il piano atletico, ma lo aspettiamo. Lui e Verre (che è nella stessa situazione, ndr) sono persone serie che hanno tanta voglia di fare, che riusciranno a daranno il loro contributo prima della fine del campionato”.