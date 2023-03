Solo una sconfitta contro la Cremonese, quasi cento anni fa: quando la Fiorentina prese sei gol

Si avvicina la sfida tra Cremonese e Fiorentina, valida per la giornata numero 26 del campionato di Serie A. La Viola vuole continuare a vincere, ma sarà tutt’altro che semplice contro un avversario chiamato a raccogliere punti per l’impresa salvezza. Storicamente, secondo quanto riporta Sportgrigiorosso.it, la vittoria della Cremonese contro la Viola è arrivata in soltanto un’occasione su quindici totali.

Oltre a sette vittorie della Fiorentina e a sette pareggi, infatti, c’è un unico successo grigiorosso, risalente addirittura al 1929. In quell’occasione, la Cremonese vinse addirittura per 6-0. L’ultimo incontro, invece, è quello dello scorso agosto: un 3-2 per i Viola arrivato nel recupero.