Solo un’ammenda per la Juventus, nessuna ulteriore penalizzazione. il Tribunale Nazionale dello Sport accetta il patteggiamento: i dettagli

Il Tribunale Nazionale dello Sport accetta il patteggiamento per la ‘Manovra Stipendi’. Solo un’ammenda di 718.240,00 € per la Juventus, nessun ricorso da parte dei piemontesi. Multe anche per altri dirigenti. Escluso dal patteggiamento Andrea Agnelli, che ha deciso di procedere per conto proprio.

Non arrivano perciò ulteriori penalizzazioni per la società bianconera dopo il -10 della settimana scorsa. Juventus che si classifica quindi matematicamente settima, conquistando il piazzamento in Conference League, da capire se mai i bianconeri la disputeranno, tuttavia. Per scrivere l’ultima parola si dovranno aspettare ulteriori decisioni dell’Uefa.