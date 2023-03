Soluzione stadio satellite impraticabile, i motivi…

La Fiorentina potrebbe intraprendere il percorso del Cagliari o del Bologna, quindi costruire uno stadio satellite nelle vicinanze di Firenze? Improbabile se non impossibile – filtra dal club viola – che il presidente finanzi l’opera dopo essere rimbalzato a suo tempo sulla possibilità di costruire un nuovo stadio.

Come scrive La Nazione, i milioni da investire dovrebbero dunque essere a carico del Comune. Tanto per capirsi, il Bologna di Saputo ne spenderà circa 20 per realizzare in un anno lo stadio «temporaneo» a 5 chilometri della città (zona Fico) che potrà ospitare circa 16mila persone. Durante i lavori al Dall’Ara (che lo stesso Saputo finanzierà per circa 140 milioni, ottenendo in cambio una concessione gratuita di 50 anni) la squadra rossoblù giocherà due campionati vicino a casa.