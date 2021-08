Sondaggio della Fiorentina per un terzino brasiliano negli scorsi giorni, ma adesso gli obiettivi veri sono altri

Secondo quanto riportato dal sito torcedores.com negli scorsi giorni la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta per il terzino ventiduenne brasiliano (con passaporto portoghese) dell’Atletico Mineiro Guga. Il club brasiliano però avrebbe subito respinto la proposta che si aggirava sugli 8 milioni di euro ritenendola insufficiente. I dirigenti del club sarebbero comunque disposti a trattare la cessione del giocatore, ma con un prezzo di partenza vicino ai 12 milioni di euro. L’Atletico Mineiro ha bisogno di fare cassa dopo i costosi ingaggi di Diego Costa, Hulk e Nacho Fernández, ma le richieste per il giocatore sembrano troppo alte. Per questo la Fiorentina ha virato su Odriozola e Celik.