Sondaggio della Fiorentina per Zaniolo: Il club si muove per obiettivi importanti

Secondo quanto riportato da Lady Radio stamani, la Fiorentina nelle ultime ore avrebbe sondato la pista che porta a Nicolò Zaniolo.

Il giocatore potrebbe già lasciare questa estate il Galatasaray, club turco nel quale si era trasferito nello scorso mercato invernale e i viola, fiutata questa possibilità, hanno chiesto informazioni. Una notizia questa che dovrebbe rallegrare molti tifosi viola perché, sembra che ci sia la volontà di muoversi verso nomi importanti da parte della società.

C’è da dire anche che Zaniolo ha già vestito la maglia gigliata in passato, esattamente nelle giovanili, e la sua avventura non era certo finita bene, visto che c’era stato il suo allontanamento con conseguente passaggio alla Virtus Entella. Erano comunque altri tempi e i suoi dissidi c’erano stati con un dirigente, segnatamente, Pantaleo Corvino, che non c’è più in Toscana da anni.

Negli scorsi giorni si era già mossa la Juventus per questo giocatore, ma non è certo una novità perché i bianconeri lo hanno avvicinato più volte nel corso delle ultime due stagioni.