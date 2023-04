Sonetti: “Cabral sta determinando in positivo il gioco della Fiorentina. Italiano deve crescere a gara in corso. Non mi piace la ripartenza dal basso, il portiere deve concentrarsi sulle parate”

L’ex allenatore toscano Nedo Sonetti ha parlato di Fiorentina a Il Brivido Sportivo. Il mister di grande esperienza si è soffermato in particolar modo sul tecnico Italiano e l’attaccante Cabral, con spazio anche per altre tematiche.

Ecco le parole di Sonetti: “La Fiorentina è in una situazione molto interessante. La squadra ha assorbito i concetti fondamentali che Italiano voleva trasmettere e questo fa essere ottimisti. La partita di andata di Coppa Italia con la Cremonese ne è una fedele rappresentazione”.

“Cabral? Lo guardavo con curiosità perchè un centravanti determina la qualità del gioco della sua squadra; lui lo sta facendo in positivo. E’ un calciatore che piano piano sta trovando i livelli ideali di espressione, è un punto di riferimento perchè ha mobilità, colpo di testa e buon tiro. Poi i miglioramenti sotto porta per un attaccante debbono essere continui ed essenziali”.

“Italiano è cresciuto molto ma ha ancora margini di miglioramento, soprattutto nella lettura della gara in corso. Un allenatore non deve solo urlare, deve essere calmo per ragionare e capire. Sono convinto che è un gradino che salirà a breve perchè è un tecnico molto sveglio”.

Infine: “La Fiorentina deve migliorare alcune fasi di gioco. Non mi piace molto la partenza dal basso. Bisogna attaccare con più velocità impedendo alla squadra avversaria di assestarsi, alternare il gioco. Il portiere deve essere concentrato sulle parate, non sulla ripartenza dell’azione: lo considero controproducente”.