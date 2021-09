Sonetti: “La Fiorentina sembrava una squadra inglese nel primo tempo contro l’Inter. All’intervallo può succedere di tutto nella testa dei giocatori”

Nedo Sonetti, ex allenatore tra le tante di Atalanta, Udinese e Torino, ha espresso a Italia 7 la sua opinione sulla sconfitta incassata dalla Fiorentina contro l’Inter e sul gioco espresso dalla squadra di Vincenzo Italiano: “I viola per tutto il primo tempo sono stati padroni del campo. Le partite di calcio sono fatte di due parti ed infatti nella ripresa è stata tutta un’altra storia. In quel quarto d’ora d’intervallo nella testa dei calciatori può succedere di tutto. Nei primi 45 miniti la Fiorentina sembrava una squadra inglese per intensità e velocità”.

L’ex tecnico aggiunge poi: “Per vincere le partite può bastare anche meno rispetto a quanto hanno fatto i viola nel primo tempo contro l’Inter. Bisogna saper gestire meglio certe situazioni. La Fiorentina, fin dalla prossima partita contro l’Udinese, deve ripartire da quanto di buono fatto in queste prime gare”.