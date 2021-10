Sono 24 i convocati del Napoli: Spalletti recupera un difensore

Pochi minuti fa, al termine dell’allenamento di rifinitura, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha reso noto la lista dei convocai in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano: fischio d’inizio alle ore 18.00. Per il tecnico certaldino c’è il recupero in extremis di Ghoulam, out da inizio marzo. Niente da fare invece per Lobotka.

Ecco la lista dei 24 convocati azzurri:

Portieri = Meret, Ospina, Marfella;

Difensori = Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Centrocampisti = Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski;

Attaccanti = Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.