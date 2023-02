“Sono deluso dal mercato della Fiorentina: mi aspettavo una punta. Tra Jovic e Cabral…”

Questo pomeriggio il giornalista Francesco Matteini, durante un collegamento co Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull’attuale situazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Non nego che non ci siano stati miglioramenti nelle ultime due uscite tra campionato e coppa, ma è chiaro che adesso la squadra di Italiano debba dare certezze dal punto di vist della continuità di prestazioni. Personalmente ho apprezzato maggiormente il pareggio contro la Lazio che la vittoria casalinga con il Sassuolo: con i neroverdi la vittoria è arrivata per due episodi, mentre a Roma la squadra forse meritava anche qualcosa in più. Italiano ha dimostrato di aver lavorato sulla squadra: il ritorno al 4-3-3, senza però non rinnegare il 4-2-3-1, permette ai viola di essere camaleontici e di entrare in campo con più soluzioni: adesso il tecnico ha la possibilità di cambiare a gara in corso, cosa che in precedenza lo aveva limitato molto. La maggior duttilità tattica e fantasia da parte di alcuni giocatori, come ad esempio Gonzalez, può scombinare i piani degli avversari.

Ha poi concluso parlando dell’attacco: “Personalmente io non punterei nè su Jovic che su Cabral: sono dell’idea che in estate la dirigenza viola avesse dovuto comprare un attaccante forte, non avendolo fatto mi aspettavo che fosse fatto nella finestra invernale. Per adesso la Fiorentina il centravanti non ce l’ha. Se poi la Fiorentina è convinta che il gol di mercoledì abbia sbloccato Jovic… Mercato? Non sono soddisfatto, il mancato arrivo di un centravanti per me è determinante. Volevo un rafforzamento e questo non l’ho visto. Non ci resta che sperare che quelli che abbiamo migliorino tutti”.