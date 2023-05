“Sono preoccupato per la Fiorentina: giovedì capiremo se è davvero finita la benzina. Italiano deve crescere, è troppo legato ad un calcio offensivo”

Il giornalista di Repubblica, Stefano Cappellini, ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento attuale in casa Fiorentina, esprimendo più di qualche preoccupazione:

“Sono preoccupato perché la frenata della Fiorentina è stata evidente. Con il Basilea si capirà se la squadra ha finito la benzina. E’ l’attacco a preoccuparmi, più della difesa: appena Cabral ha smesso di giocare, è tornato il problema. Io spero sempre che Jovic si accenda in queste ultime gare, perché non so se il brasiliano potrà essere l’attaccante del futuro”.

E ancora: “Anche Italiano deve crescere. La Fiorentina è troppo legata ad un gioco offensivo. Bisognerebbe vincere anche qualche gara in maniera sporca e non sempre con il calcio spettacolo”.