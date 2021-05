Sopralluogo della Fiorentina a Moena: La possibile data del ritiro viola e la problematica Village da valutare e risolvere

Lunedì 3 maggio, un folto gruppo di collaboratori della Fiorentina, guidati da Tommaso Bianchini, si è recato a Moena per effettuare un sopralluogo in vista del ritiro viola in Val di Fassa.

Insieme, hanno visitato il centro sportivo ‘Benatti’ dove solitamente si allena la squadra, per definire gli aspetti legati alle strutture necessarie alla società per poter lavorare al meglio. E poi si sono recati all’Hotel Dolce Casa, base del ritiro della Fiorentina nella Fata delle Dolomiti, dove sono in corso i lavori di miglioramento dei servizi.

Le date del ritiro della Fiorentina a Moena saranno comunque comunicate ufficialmente nei prossimi giorni, in attesa di valutare i protocolli anti Covid-19 per la presenza dei tifosi viola che vorranno seguire i gigliati in Val di Fassa. Ma verosimilmente saranno le ultime due settimane di luglio.

Oltre alla delegazione viola, erano presenti al sopralluogo anche il sindaco di Moena, Alberto Kostner, l’assessore allo sport, Felice Canclini, e il nuovo direttore dell’Apt Val di Fassa, Paolo Grigolli. Restano in sospeso, per il momento, le valutazioni relative al montaggio del Village adiacente al campo dedicato ai tifosi viola: ogni decisione su questo aspetto verrà decisa nelle prossime settimane in funzione della situazione sanitaria.