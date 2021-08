Sorpresa clamorosa al “Dall’Ara”: la Ternana ne fa cinque al Bologna di Mihajlovic e lo elimina dalla Coppa Italia

Prima grossa sorpresa in Coppa Italia, dove la Ternana, neopromossa in Serie B, ha vinto a sorpresa sul campo del Bologna per 5-4. Una partita spettacolare ma che gli uomini di Lucarelli stavano guidando addirittura per 5-1 a inizio ripresa. Incredibile la girandola di reti: al 6′ vantaggio umbro con Agazzi e raddoppio al 21′ di Donnarumma (che aveva anche sbagliato un rigore), al 38′ Dominguez illude i padroni di casa ma l’ex viola Peralta fa subito 1-3 a fine primo tempo.

Nei primi dieci minuti della ripresa prima il rigore di Falletti e poi ancora Falletti per il 5-1 e partita che sembra chiusa. In venti minuti però il Bologna segna tre volte con Arnautovic, Soriano e Orsolini su rigore ma nonostante l’assalto finale il 4-5 non cambia. Ternana dunque avanti e prima squadra di Serie A eliminata.