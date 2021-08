Sorpresa Munoz: “Fiorentina ha un accordo di massima col Genk e ogni ora potrebbe essere quella giusta per l’annuncio”

Con l’arrivo di Alvaro Odriozola, la Fiorentina sembrava essere a posto nel ruolo di terzino destro.

In realtà dalla Colombia stanno giungendo altre notizie in merito. Secondo Blu Radio il club viola ha un accordo di massima con il Genk per il passaggio in Toscana di Daniel Munoz.

Non è certo un nome nuovo questo, perché se ne parla fin dai tempi della Copa America, competizione nella quale è stato seguito con interesse dalla società di proprietà di Commisso.

“Qualsiasi ora potrebbe essere quella giusta per l’annuncio” ha specificato Javier Hernandez Bonnet direttore di Blog Deportivo.