Sorpresa: Ora la Fiorentina sa anche rimontare. La partita contro la Juventus lo spartiacque

C’era una volta in cui la Fiorentina, se andava in svantaggio era praticamente destinata a perdere. Questo almeno fino al 12 febbraio scorso, data della partita giocata a Torino contro la Juventus e persa per 1-0. Fino ad allora nel 75% delle volte era così.

Dopo quella data l’aria attorno al gruppo di Italiano è radicalmente cambiata, come dimostrano i dati ricordati dal Corriere dello Sport-Stadio. Da quel momento infatti sono state sei le partite (su diciannove giocate) in cui la Fiorentina è andata in svantaggio e, tra queste, in cinque occasioni, la squadra è a riprendere in mano il risultato evitando il ko.

Nello specifico, è accaduto in campionato contro Empoli, Atalanta e Salernitana (nei primi due casi, sotto 1-0 in casa, i viola poi hanno chiuso sull’1-1 mentre all’Arechi dopo aver incassato il primo svantaggio dopo soli 10’ è arrivato il pirotecnico 3-3 finale) ma anche in Conference League in due circostanze, contro lo Sporting Braga (da 0-2 a 3-2 al Franchi) e il Sivasspor in Turchia (lì addirittura da 1-0 a 1-4).