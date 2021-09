Sorrentino: “Con poche riserve di qualità Italiano dovrà essere bravo a gestire le rotazioni. Faccio i miei complimenti a Terracciano”

L’ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato a Radio Toscana del mercato della Fiorentina: “Quella di puntare su Italiano come allenatore è stata una scelta buona, cosi come riconfermare Vlahovic con pochi acquisti ma mirati, con la cultura del lavoro che contraddistingue Italiano. Ci ho giocato insieme al Chievo, da compagno di squadra era un bel martello come lo è ora da allenatore. Propositivo, aveva sempre qualcosa da dire, ma parlava nel modo giusto. Era un po’ la sua forza e questo l’ha riconfermato anche da allenatore, secondo me può stare tranquillamente ad alti livelli”.

E poi ha aggiunto: “ Berardi? Con lui la società avrebbe fatto un grandissimo colpo, ma piuttosto secondo me in rosa manca qualche riserva di qualità e in questo dovrà essere particolarmente attento italiano a gestire le rotazioni. Vlahovic come Batistuta? Fare paragoni non è la cosa migliore, anche perchè il calcio negli ultimi vent’anni è cambiato. Sicuramente Vlahovic ha fatto una crescita incredibile, non dimentichiamoci che quando esordì da titolare risultava ancora un po’ acerbo, a volte dava l’impressione di non sacrificarsi al 100% per i compagni. Impressione che ha smentito con il passare del tempo”.

E infine un giudizio sui portieri: “ L’avvio di campionato per i portieri di Serie A ha messo in mostra diversi disastri. In ottica Fiorentina vorrei fare i complimenti a Terracciano. Sia all’esordio stagionale in Coppa Italia che nelle prime due di campionato ha dimostrato di essere un portiere con cui puoi star tranquillo quando c’è bisogno”.