Sorrentino: “Il mancato rinnovo di Vlahovic è una sua scelta. Mi viene da ridere quando sento dire che comandano i procuratori. Terracciano? Giocherebbe titolare in tante squadre in Serie A”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Palermo e Chievo Verona, è intervenuto così a Radio Toscana, parlando ovviamente del tema più caldo in casa Fiorentina, il mancato rinnovo di Vlahovic: “Personalmente, col mio procuratore ho sempre deciso io dove andare a giocare. A volte ho declinato offerte che lo avrebbero fatto arricchire, ma il coltello dalla parte del manico, alla fine, ce l’ha chi va in campo. Mi viene da ridere quando sento parlare che sono loro che decidono dove mandare i calciatori. Detto questo Vlahovic sta dimostrando di essere un grande attaccante sul campo. Vedremo come finirà questa faccenda”.

Poi sull’infortunio di Dragowski, l’ex portiere ha aggiunto: “La Fiorentina dovrà fare a meno del polacco, ma fortunatamente ha Terracciano, che secondo me è il secondo portiere ideale di ogni squadra. Potrebbe giocare titolare in tante squadre in Serie A”.

Infine Sorrentino ha concluso: “La Fiorentina è una buonissima squadra. Quest’estate ha scelto un grande allenatore come Italiano, che personalmente mi piace tantissimo. La sua squadra può competere per l’Europa, se qualche big lascia dei punti per strada. Se poi arrivasse un ottavo o decimo posto non sarebbe comunque un’annata da buttare”.