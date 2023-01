Sorrentino: “La partita di ieri rispecchia la stagione della Fiorentina, che si piace troppo. Dobbiamo chiederci perché è cambiata così tanto in pochi mesi”

L’ex portiere Stefano Sorrentino, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato Fiorentina-Sampdoria a Radio Bruno Toscana: “La partita di ieri rispecchia la stagione della Viola: crea, gioca, ma si piace troppo e risulta inconcludente. Contro la Sampdoria, sarebbe potuta finire con più gol di scarto, ma è mancata concretezza, come durante il corso dell’intera annata”.

E aggiunge: “Una volta che la Fiorentina ha sbloccato la partita, avendo probabilmente capito che non avrebbe corso nessun rischio (visti tutti i problemi che la Sampdoria ha), si è contenuta del tutto indietro. Non sempre, tuttavia, hai la fortuna di trovarti davanti avversari di questo tipo. Non è un bell’atteggiamento”.

Su Jovic: “Se anche la squadra non fa bene, fai fatica nell’ambiente circostante. Non me la prenderei solamente con lui, anzi. Vorrei capire perché l’anno scorso c’era una Fiorentina e quest’anno ce n’è un’altra: è questa la questione principale“.