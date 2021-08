Sorteggi Europa League: Lirola torna a giocare in Italia. Urna difficile per il Napoli

E’ terminato da pochi minuti il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Sono due le squadre italiane presenti, Napoli e Lazio. I partenopei sono stati sorteggiati nel girone C assieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia: per i biancocelesti, invece, Olympique Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray. Ritorno in Italia, dunque, per Pol Lirola, che affronterà la squadra di Maurizio Sarri.

Di seguito tutti i gironi dell’Europa League:

Gruppo A

Lione

Rangers

Sparta Praga

Brondby

Gruppo B

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Gruppo C

Napoli

Leicester

Spartak Mosca

Legia Varsavia

Gruppo D

Olympiacos

Eintracht Francoforte

Fenerbahce

Anversa

Gruppo E

Lazio

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Galatasaray

Gruppo F

Braga

Stella Rossa

Ludogorets

Mitdjylland

Gruppo G

Bayer Leverkusen

Celtic

Betis

Ferencvaros

Gruppo H

Dinamo Zagabria

Genk

West Ham

Rapid Vienna