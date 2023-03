Sorteggiati gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio: ecco l’avversario della Fiorentina

Non appena concluso l’ultima sfida dei gruppi eliminatori del Torneo di Viareggio, questo pomeriggio si è svolto l’ufficiale sorteggio per decretare quali saranno gli incroci degli ottavi di finale. La Fiorentina Under 18 di Papalato ha superato in scioltezza il girone eliminatorio, terminando al primo posto davanti al Monterosi.

Il sorteggio ha decretato che i viola negli ottavi affronteranno il Pontedera, in una sfida che li pone nettamente come favoriti. La sfida andrà in scena allo stadio Giusfredi di Portarti martedì prossimo alle ore 15.