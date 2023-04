Sorteggiato l’ordine delle squadre per la finale di Coppa Italia. Buone notizie per gli abbonati e non solo

La Fiorentina si giocherà la vittoria della Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi il prossimo 24 maggio a Roma. Dopo aver eliminato la Cremonese, infatti, gli uomini di Vincenzo Italiano si sono guadagnati un posto in quella che sarà la partita della stagione per i tifosi viola. A proposito di chi deciderà di seguire la squadra nella Capitale, ecco alcune informazioni che potrebbero tornare utili.

Innanzitutto, questa mattina è stato sorteggiato l’ordine della sfida, che sarà Fiorentina-Inter, ciò significa che i Viola dovrebbero giocare con la prima maglia, quella viola appunto. Inoltre, per quanto riguarda la vendita dei biglietti, Radio Bruno Toscana riporta che la Curva Nord dell’Olimpico dovrebbe essere destinata ai tifosi fiorentini (nel 2014 invece fu la Sud). Infine, ci dovrebbe essere la prelazione per gli abbonati e anche per coloro che avevano acquistato il pack da due gare con Lech Poznan e Cremonese.