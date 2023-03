Sorteggio Champions: Derby italiano nei quarti (e un altro potrebbe esserci nelle semifinali) e l’Inter ritorna in Portogallo. Due sfide veramente incredibili

Sorteggio di Champions League effettuato. E l’urna di Nyon ha riservato un bel derby italiano per i quarti di finale della competizione. Ad incrociarsi saranno Milan e Napoli ovvero la quarta e la prima del nostro campionato di Serie A.

Non solo, un altro derby potrebbe esserci in semifinale, perché la vincente di questa sfida dovrà affrontare la vincente di Inter-Benfica (dopo il Porto altro avversario portoghese per i nerazzurri).

Gli altri due abbinamenti sono davvero incredibili: si giocheranno anche Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco, ovvero il passato e il presente di Pep Guardiola.