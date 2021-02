Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League non è stato certo favorevole per la Fiorentina Femminile. C’era da aspettarselo visto che le viola non erano teste di serie e potevano essere abbinate ad una tra Olympique Lione, Chelsea, Paris Saint Germain e Manchester City. E proprio quest’ultima sarà l’avversaria della Fiorentina di Cincotta.

L’andata verrà giocata in casa, all’Artemio Franchi, o il 3 o il 4 marzo prossimo. Ritorno in Inghilterra la settimana successiva.