Sospiro di sollievo per Gonzalez: nel mirino c’è il Napoli. Firenze al fianco dell’argentino

Sospiro di sollievo per la Fiorentina e per Nicolas Gonzalez, squalificato per una giornata dopo le proteste e l’applauso all’arbitro Fabbri contro l’Inter. L’argentino salterà la trasferta di domenica contro l’Udinese, ma già contro il Napoli tornerà a disposizione di mister Italiano. Quel che è certo è che l’ex Stoccarda sembra aver capito la lezione e che in passato questi comportamenti non si ripeteranno.

Firenze, con la sua tifoseria, pur riservandogli qualche rimbrotto, si è comunque schierata dalla parte del calciatore. La quantità di falli che rimedia ad ogni gara è sotto gli occhi di tutti: quella trattenuta di Bastoni lo ha come accecato, ma la sciocchezza commessa l’ha capita immediatamente. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.