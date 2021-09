Sottil a caccia del doppio bis immediato

Riccardo Sottil cerca il doppio bis immediato. L’attaccante della Fiorentina punta ad essere titolare anche domenica prossima a Udine e ha voglia di segnare ancora, magari stavolta una rete che sia decisiva.

Martedì sera contro l’Inter ha realizzato il suo primo gol in maglia viola in Serie A e non vorrebbe fermarsi proprio ora che dietro l’angolo c’è un’altra opportunità di essere protagonista. A Udine domenica prossima cerca di nuovo una maglia dal primo minuto.

Fino ad ora Sottil è stato in campo per 158 minuti complessivi. Due volte è stato schierato dall’inizio da Italiano: prima a Bergamo contro l’Atalanta e poi, appunto, in casa con l’Inter. In altrettante occasioni è invece entrato nei minuti finali.