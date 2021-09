Sottil: “A Moena ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che questo deve essere l’anno della ripartenza. Commisso presidente umile e passionale”

Riccardo Sottil, attaccante viola classe ’99, ha parlato ai microfoni di Lady Radio : “In avanti siamo quattro esterni, ognuno con le proprie caratteristiche. Siamo tutti diversi e il mister sa come sfruttarci al meglio. Sono tutti delle persone umili con tanta voglia di lavorare”.

Leader nello spogliatoio: “Quest’anno c’è un gran gruppo. Abbiamo parlato a Moena, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che questo deve essere l’anno della ripartenza. Firenze e la Fiorentina meritano tanto. Il gruppo ha scelto Biraghi come capitano. Si può dire che sia diventato uomo a Firenze, conosce la piazza e rappresenta i valori della Fiorentina. Oltre a lui però c’è veramente un grande gruppo e sono sicuro che quest’anno ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Su Vlahovic: “Ci conosciamo dai tempi della Primavera quando eravamo due ragazzini. Già l’anno scorso ha dimostrato tutto il suo valore. Quest’anno è partito fortissimo, ha già fatto tre gol. E’ maturato e ha avuto un’evoluzione fantastica. Sono sicuro che con le sue qualità e con la sua voglia di lavorare potrà diventare uno dei centravanti più forti. Ci troviamo alla grande e l’ho visto contento di essere rimasto a Firenze”.

Sul Viola Park: “Il centro sportivo sarà una cosa fantastica. Il presidente ha voluto portare avanti questo progetto per tutto il settore giovanile della Fiorentina. Lui è una presidente con un umiltà pazzesca. Poi ha molta passione, viene sempre a vedere gli allenamenti. Ho un ottimo rapporto con lui e con tutta la società. Colgo l’occasione per ringraziarli per aver avuto fiducia in me e per avermi contro-riscattato dal Cagliari”.

Infine sulla Nazionale Azzurra: “Ci penso spesso. Ho fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre, il sogno di Riccardo è quello di esser convocato in prima squadra. Sarebbe un grande orgoglio per me”.