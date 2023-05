Sottil: “Ci siamo preparati bene per la gara di Firenze, la Fiorentina ha una rosa importante. In Conference…”

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, ha parlato così il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil: “Con la Fiorentina, sappiamo della difficoltà della partita ma ci siamo preparati bene e veniamo da una bella vittoria contro la Sampdoria. I viola hanno tanti elementi in rosa, in pratica due squadre da poter ruotare con giocatori importantissimi che non hanno partecipato alla partita di Coppa. Quando si incontrano queste squadre che fanno le coppe europee, hanno tutte rose competitive ed ampie. Conference? La Fiorentina ha tutte le qualità per passare il turno e conquistare un’altra finale che sarebbe un risultato straordinario”.