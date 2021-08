Sottil come contropartita per arrivare a Berardi? La proposta non convince la Fiorentina

L’edizione odierna di TuttoSport precisa come la trattativa per arrivare a Domenico Berardi è resa complicata dall’alta cifra richiesta dal Sassuolo che si aggira sui 35-40 milioni. La società neroverde sarebbe intenzionata a fare sconti soltanto in cambio di una contropartita come il classe ’99 Riccardo Sottil.



La Fiorentina sembra però non gradire tale proposta. Il motivo? Presto detto: il club viola vuol tenersi stretto il giocatore cresciuto nel proprio vivaio dopo aver sborsato 12 milioni al Cagliari per il controriscatto. Se questa ipotesi fosse avvalorata la dirigenza viola dovrebbe trovare un’altra strada per arrivare all’esterno del Sassuolo, che resta sempre il primo obiettivo sul mercato.